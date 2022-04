Teleskop Jamesa Webba z nową misją. Teraz będzie szukać kosmicznych rolników

Skutki działalności rolniczej skalę przemysłową są widoczne w siatkowym układzie pól, w sposobie odbijania światła od roślin fotosyntetyzujących oraz w substancjach chemicznych uwalnianych do atmosfery. Grupa astronomów i astrobiologów twierdzi, że ta atmosferyczna sygnatura może być wyraźnie widoczna z kosmosu i że podobny sygnał może być generowany przez farmy na innych planetach podobnych do Ziemi. Ich badania pojawiły się w elektronicznym archiwum naukowych preprintów arXiv i zostały opisane przez magazyn Discover.

Istotnym elementem rolnictwa jest stosowanie nawozów w celu zwiększenia wydajności. Dzięki temu rośliny mają lepszy dostęp do azotu, który jest kluczowym elementem życia. Azot jest łatwo dostępny stanie wolnym w postaci dwuatomowej cząsteczki N2, który stanowi 78 proc. atmosfery. Wraz ze wzrostem liczby ludności, zwłaszcza od czasów rewolucji przemysłowej, wzrosło zapotrzebowanie na nawozy azotowe. Doprowadziło to do opracowania nawozów sztucznych i powstania globalnego przemysłu zajmującego się manipulowaniem cyklem azotowym poprzez przemysłową metodę wytwarzania amoniaku, zwaną procesem Habera-Boscha.