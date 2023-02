Te czołgi stacjonują w Polsce. Amerykanie dopatrzyli się czegoś nietypowego

ASVAB (ang. Armed Services Vocational Aptitude Battery) to test wielokrotnego wyboru przeprowadzany przez United States Military Entrance Processing Command wśród osób, które chcą dołączyć do Sił Zbrojnych USA. Test opracowany przez Departament Obrony ma sprawdzać umiejętności kandydatów na wojskowych i ich potencjał odniesienia sukcesu w przyszłych szkoleniach. Termin "ASVAB Waiver" zarezerwowany jest dla osób, które w teście uzyskały bardzo słaby wynik. Taka osoba wciąż może zostać wcielona do wojska, ale niesie to ze sobą pewne piętno.