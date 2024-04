Tam ukryją F‑16. Ukraińcy mają sposób na Rosjan

Myśliwce F-16 to broń, która zdaniem wielu ekspertów i analityków wojskowych jest w stanie zmienić przebieg wojny w Ukrainie. To maszyny, które są cenne na froncie nie tylko z uwagi na dużą manewrowość, maksymalną prędkość i zasięg lotu. To również sprzęt, który może przenosić śmiercionośny dla Rosjan arsenał – w tym szereg rakiet i bomb lotniczych.