Kometa widziana gołym okiem. Mieszkańcy Polski chwalą się zdjęciami

Kometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) została odkryta w styczniu ubiegłego roku. Jej "wypatrzenie" zawdzięczamy: teleskopowi ATLAS służącemu głównie do monitorowania planetoid zagrażających Ziemi oraz chińskiemu obserwatorium na Purpurowej Górze (Tsuchinshan).

Obecność komety to niezwykła atrakcja dla weteranów obserwacji nocnego nieba i nie tylko. Kometa C/2023 A3 widoczna jest bowiem gołym okiem, oczywiście przy sprzyjających warunkach pogodowych. A tak się składa, że w wielu regionach naszego kraju takie warunki zaistniały, co w konsekwencji sprawiło, że do sieci trafiają kolejne zdjęcia.