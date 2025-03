Polscy naukowcy tworzą robota-leśnika. Do inwentaryzacji lasów i łapania kleszczy

"Ta funkcja jest istotna z punktu widzenia zdrowia ludzi, w tym także leśników czy przyrodników. Choroby odkleszczowe są naszymi chorobami zawodowymi - to jest to ryzyko, które ponosimy, chodząc do lasu. Dla mnie kleszcze są ważne również ze względów badawczych. Uznaliśmy więc, że to mógłby być ciekawy, dodatkowy element, który mógłby się przyczynić do poprawy stanu wiedzy na ich temat"