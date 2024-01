Tak powstała Ziemia? Zdumiewające odkrycie naukowców

Naukowcy z całego świata, korzystając z najnowocześniejszych technologii i instrumentów astronomicznych, dokonali odkrycia, które może rzucać nowe światło na proces powstawania planet w Układzie Słonecznym. Przeanalizowali oni obecny stan Układu Słonecznego oraz przeprowadzili obserwacje odległego systemu planetarnego, co pozwoliło im na zidentyfikowanie pewnych prawdopodobieństw dotyczących tego, co działo się wokół Słońca, zanim powstały planety.

Naukowcy opisują obecność koncentrycznych dysków pyłu, bogatych w żelazo, które okrążają gwiazdę. To odkrycie jest możliwe dzięki ciągłemu postępowi w rozwoju instrumentów astronomicznych, które umożliwiają coraz dokładniejsze badania odległych systemów planetarnych i porównywanie ich z naszym Układem Słonecznym.

Analizując badany układ w kontekście Układu Słonecznego, naukowcy zauważyli, że pierwszy pierścień pyłu odpowiada orbicie Merkurego, drugi - orbicie Marsa, a trzeci – orbicie Jowisza. Do tej pory pierścienie tego typu, okrążające gwiazdę, znajdowano w dużych odległościach od gwiazd – większych niż orbita Saturna. Pierścienie te zwykle powstają, gdy planety formujące się w dysku okrążającym gwiazdę wychwytują jego materiał, tworząc przerwy w dysku.

Obserwacje układu HD 144432 są jednak wyjątkowe. To pierwszy przypadek, kiedy zaobserwowano tak skomplikowany system pierścieni blisko gwiazdy. Naukowcy wyjaśniają, że system ten znajduje się w strefie bogatej w pył – materiał, z którego powstają planety skaliste, takie jak Ziemia. Obecność trzech pierścieni sugeruje, że w systemie tym powstają dwie planety, a ich masy prawdopodobnie są porównywalne z masą Jowisza.

Badacze byli w stanie określić skład chemiczny pierścieni. Znaleźli w nich pierwiastki typowe dla Ziemi i innych planet Układu Słonecznego, takie jak żelazo, inne metale, tlen i krzem. Jeśli te wyniki zostaną potwierdzone, będzie to pierwszy raz, kiedy zaobserwowano żelazo w protoplanetarnym dysku. Dotychczas zakładano, że dyski takie składają się głównie z krzemu i węgla, jednak obecność żelaza zamiast węgla, zdaniem badaczy, lepiej pasuje do modeli teoretycznych.

Naukowcy zwracają również uwagę na temperaturę dysku w układzie HD 144432, która na wewnętrznym brzegu osiąga nawet 1500 st. C, a na zewnętrznym spada do 25 st. C. W tak wysokiej temperaturze żelazo topi się, a potem tworzy kryształy, natomiast węgiel reaguje z tlenem, tworząc gazy tlenek i dwutlenek węgla. Węgiel w postaci stałej mógłby istnieć tylko w bardziej oddalonych od gwiazdy rejonach dysku, ale obserwacje nie potwierdzają jego obecności.