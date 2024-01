Peregrine nie wyląduje na Księżycu. Oto dlaczego

Misia Peregrine One miała pozwolić na powrót Amerykanów na Księżyc. Byłoby to pierwsze lądowanie pojazdu ze Stanów Zjednoczonych na Srebrnym Globie od czasów misji Apollo, tj. od 1972 r. Do lądowania jednak nie dojdzie.

Po kilku godzinach od startu misji lądownik Peregrine doznał krytycznej usterki . Chodzi o wyciek paliwa, który sprawił, że powodzenie misji stanęło pod znakiem zapytania. Po jakimś czasie otrzymaliśmy komunikat, który mówił, że nie ma szans na miękkie lądowanie na Księżycu, a co za tym idzie, na zakończenie misji Peregrine One w sposób oczekiwany.

Miało to doprowadzić do wypływu helu pod dużym ciśnieniem. To z kolei spowodowało wzrost ciśnienia w zbiorniku utleniacza do poziomu wyższego niż dopuszczalny limit roboczy. Z tego względu doszło do rozerwania zbiornika. Firma Astrobotic zaznacza, że na ten moment nie ma sygnałów, które potwierdziłyby, że anomalia w systemie napędu nastąpiła w wyniku samego startu. Ponadto podkreślono, że jest to teoria robocza, a dane na temat samego lotu są wciąż pozyskiwane.