Tajny samolot USA startuje w kosmos. Można to zobaczyć online

Będzie to już siódma misja X-37B, ale jak wszystkie poprzednie pozostaje tajemniczą. Obydwa z istniejących tego typu wahadłowców należą do Sił Kosmicznych USA. Są to bezobsługowe jednostki wielokrotnego użytku, przystosowane do długotrwałych lotów orbitalnych. Prawdopodobnie na ich pokładzie prowadzone są testy technologii o znaczeniu militarnym.