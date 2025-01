Tajna operacja Japonii. Planowali atak biologiczny na USA

Na więźniach przeprowadzane były brutalne eksperymenty, w których stosowano takie patogeny jak wąglik, cholera i dżuma. Wstrzykiwano im dożylnie czyste powietrze oraz wprowadzano różnorodne substancje, w tym mocz zwierzęcy, do nerek. Poddawano ich także działaniu toksycznego fosgenu i substancji promieniotwórczych. W skrajnych przypadkach ciężarne kobiety zmuszano do rodzenia żywych płodów poprzez wycięcia operacyjne.

Według różnych danych, wyporność tego okrętu wahała się między 3530 a 6560 ton, a jego prędkość na powierzchni mogła osiągnąć 18 węzłów, co odpowiadało ok. 33,3 km/h. Prędkość, jaką rozwijał pod wodą, wynosiła 6,5 węzła, czyli 11,11 km/h. Dzięki specjalnym rozwiązaniom technicznym, jego silniki spalinowe mogły pracować, nawet gdy jednostka pozostawała zanurzona.

I-400, przy prędkości nawodnej 16 węzłów, mógł przebyć dystans do 31 tys. mil morskich, a ten zasięg mógł być w razie potrzeby zwiększony. Taka zdolność umożliwiała okrętowi łatwe dotarcie do Stanów Zjednoczonych, znajdujących się w odległości ok. 5477 mil morskich od japońskich wysp macierzystych. Obecność potężnych sił aliantów na Pacyfiku oznaczała jednak, że większą część trasy okręt musiałby pokonać w zanurzeniu, co znacznie wydłużało czas podróży.