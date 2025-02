Tajna broń Zimnej Wojny. Atomowe kury

Brytyjczycy planowali wykorzystać zmodyfikowane bomby Blue Danube, każda z nich ważyła ponad 7 ton i dysponuje mocą do 40 kiloton. By zapobiec ich neutralizacji, wyposażono je w zabezpieczenia reagujące na poruszenie, dekompresję oraz zalanie wodą.

Największym problemem było wychładzanie się min zakopanych w ziemi podczas zimy, co mogło wpływać na sprawność elektroniki. Inżynierowie z Royal Armament Research and Development Establishment zaproponowali niecodzienne rozwiązanie: wykorzystanie kur jako naturalnych grzejników. Umieszczone wewnątrz miny ptaki, dzięki swojej temperaturze ciała wynoszącej około 41-43 stopni Celsjusza, miały zapewnić odpowiednią temperaturę przez kilka dni.

Pomimo rezygnacji z Blue Peacock, idea min jądrowych nie została porzucona. Niemiecki generał Heinrich Trettner był gorącym zwolennikiem tego typu broni i doprowadził do powstania Pasa Trettnera – sieci atomowych min rozmieszczonych na granicy Niemiec Zachodnich. Do ich neutralizacji przewidziano m.in. Oddziały Torujące Ludowego Wojska Polskiego, których zadanie mogłoby zakończyć się tragicznie. Na szczęście do ich użycia nigdy nie doszło.