Tajna broń Chin? Bombowiec Xian H-6N przenosił niezidentyfikowany ładunek [Wideo]

Chiński bombowiec Xian H-6N po raz pierwszy został zaprezentowany pod koniec 2019 roku podczas parady wojskowej w Pekinie. Maszyna ma być wykorzystywana do przenoszenia pocisków balistycznych oraz broni nuklearnej. Do sieci trafiło kolejne nagranie z samolotem w roli głównej, które mocno zainteresowało wojskowych ekspertów.

Na nagraniu widać, jak bombowiec przenosi tajemniczy ładunek. Zdaniem specjalistów, może być to pocisk balistyczny z konwencjonalną głowicą bojową lub pocisk hipersoniczny wyposażony w głowicę jądrową .

Nie wiadomo, czy przenoszony ładunek to rzeczywiście prawdziwy pocisk. Nie brakuje głosów, że była to jedynie makieta, której transport to element cyklu badawczego, mającego na celu stworzenie tego typu broni.