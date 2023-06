Tajna baza Rosji w Arktyce. Dzieje się w niej coś, co "jest bardzo niezwykłe"

Rosja dodaje nowe środki obronne w bazie marynarki wojennej w Arktyce, gdzie stacjonuje część jej okrętów podwodnych, na co zwrócił uwagę serwis Naval News. Według niego wprowadzone rozwiązania przypominają te, które można zaobserwować na Krymie i których celem jest zatrzymanie potencjalnych, ukraińskich ataków, co uznano za "bardzo niezwykłe".

"Pływająca bariera jest podobna do tej, którą [red. Rosjanie] rozmieścili na Krymie w celu ochrony przed ukraińskimi atakami. To jest bardzo niezwykłe" - informuje Naval News. Rosjanie skonstruowali ją niedaleko wejścia do bazy Olenya Guba w obwodzie murmańskim na Półwyspie Kolskim. Obiekt jest portem macierzystym dla jednostek podwodnych Floty Północnej Rosji i ma istotne znaczenie dla Kremla. To tutaj przechowywane są podwodne okręty szpiegowskie.

Tajna baza Rosji w Arktyce umacniana

Jak zaznacza amerykański serwis, zmiany w bazie zaobserwowano za sprawą analizy zdjęć satelitarnych, w tym obrazów radarowych (SAR), a dodatkowa obrona została ustawiona w ciągu kilku ostatnich miesięcy. Naval News podkreśla, że nie jest to typ umocnień używanych do zatrzymywania zanieczyszczeń. Inne wyjaśnienia wdrożonych modyfikacji są równie mało prawdopodobne, a Rosja najprawdopodobniej "wzmacnia swoją kluczową bazę w Arktyce". Kreml może obawiać się ataków ukraińskich dronów morskich lub podwodnych dronów należących do marynarki wojennej USA.

Wśród zmian zaobserwowanych w bazie można wymienić ustawienie w poprzek od wejścia do bazy 560-metrowego wysięgnika. Rosjanie postawili go niedaleko zagrody z białuchami arktycznymi, na co zwraca uwagę Naval News. Zwierzęta są tutaj szkolone w ramach jednego z programów rosyjskiej marynarki wojennej. Niewykluczone, że białucha arktyczna, która pojawiła się u wybrzeży Norwegii, była szkolona w tej bazie do celów szpiegowskich.

Baza Olenya Guba jest siedzibą rosyjskiej Głównej Dyrekcji ds. Badań Głębinowych, znanej również jako GUGI (ros. Glavnoye Upravlenie Glubokovodnikh Issledovanii). Uważa się, że stacjonują w niej podwodne okręty szpiegowskie o napędzie atomowym i jednostki nawodne, których cel jest enigmatycznie przedstawiany jako prowadzenie operacji na dnie morskim. Eksperci uważają jednak, że głównym celem GUGI jest szpiegostwo i gromadzenie informacji wywiadowczych.

Jak zaznacza The Debrief sprawdza się to m.in. do podsłuchiwania podmorskich kabli komunikacyjnych, instalowania czujników ruchu w celu wykrywania okrętów podwodnych innych krajów oraz wydobywania wraków statków, samolotów i satelitów z dna morskiego. Serwis zwraca również uwagę na nieoficjalne informacje o obsłudze przez GUGI co najmniej dwóch zmodernizowanych okrętów podwodnych ze strategicznymi pociskami balistycznymi, które funkcjonują jako "okręty-matki" i są zdolne do transportu mniejszych jednostek i wspierania ich podczas działań na ekstremalnych głębokościach.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski