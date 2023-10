Tajemniczy wyciek metanu na Morzu Bałtyckim. Naukowcy nie potrafią go wytłumaczyć

Tego lata uczestniczyłem we francuskiej wyprawie do ujścia Amazonki, gdzie zaobserwowaliśmy bąbelki unoszące się do 700 metrów nad dnem morskim. Nie znam żadnego badania, w którym zaobserwowano tak trwałe pęcherzyki na tych głębokościach - może to być nowy rekord świata i może zmusić nas do ponownej oceny roli głębokich basenów w Morzu Bałtyckim pod względem udziału w zawartości metanu w wodach powierzchniowych