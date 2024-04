Tajemniczy samolot nad Ukrainą. Wiadomo, co przenosił

Nad Ukrainą pojawił się w ostatnich dniach tajemniczy samolot, który przenosił broń AASM Hammer. Jak podaje portal Defense Romania, jest to Su-27, co z kolei stanowi dowód, że Ukraińcy przystosowali do przenoszenia Hammerów nie tylko MiG-i-29.

Ukraińcy regularnie już korzystają z bomb AASM Hammer, których transfer na front z Francji ogłoszono na początku 2024 r. Kijów ma zostać wsparty do końca bieżącego roku ok. 600 bombami, które będą przekazywane partiami w kolejnych miesiącach. Pierwsze udokumentowane użycie francuskiej broni miało miejsce jeszcze w marcu, natomiast wkrótce później do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające ukraińskiego MiG-a-29 z podwieszonym AASM Hammer.

Teraz do sieci trafia kolejne zdjęcie – również wyjątkowe, bowiem przedstawiające myśliwiec Su-27 z francuską amunicją. To pierwszy taki przypadek – wcześniej nie istniały dowody potwierdzające, że ukraińska armia wykorzystuje do przenoszenia hammerów jakiekolwiek inne maszyny niż wspomniane MiG-i-29. Jak się jednak okazuję, funkcję nosicieli bomb mogą też pełnić Su-27.

Francuska broń w Ukrainie

AASM Hammer (Armement Air-Sol Modulaire Highly Agile Modular Munition Extended Range) to system zbliżony w kontekście możliwości do amerykańskich JDAM/ER. Francuskie moduły są w istocie przeznaczone do integracji ze standardowymi bombami Mk 82/83/84 o wadze odpowiednio 225, 450 i 900 kg – wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Przemysław Juraszek.

W porównaniu z JDAM, francuskie hammery są wyposażone w silnik rakietowy, który jest znaczącym ulepszeniem na tle swoich amerykańskich odpowiedników. Dzięki niemu nosiciele bomb mogą je zrzucać z niskiej odległości – to odsłania natomiast ważną zaletę, jaką jest możliwość ukrycia AASM Hammer przed wrogimi radarami. To zasługa zjawiska znanego jako horyzont radiolokacyjny.

Moduły AASM Hammer © defenseromania.ro

W podstawowym wariancie przenoszona przez ukraińskie samoloty bomba jest wyposażona w dwa systemy nawigacyjne: satelitarną oraz inercyjną. W dwóch pozostałych wariantach mogą z kolei znaleźć się precyzyjne głowice o precyzji określanej na maksymalnie jeden metr.

Natomiast samolot Su-27, który został nagrany podczas wystrzelenia hammera, to produkowany od 1980 r. samolot myśliwski napędzany dwoma silnikami turbowentylatorowymi dwuprzepływowymi Saturn Liulka AŁ-31F. Gwarantują one ciąg na poziomie ponad 75,5 kN każdy i rozpędzają się do prędkości ok. 1,3 Ma (ok. 1300 km/h) na poziomie morza i maksymalnie 2,3 Ma (ok. 2400 km/h) na dużych wysokościach. Na 10 węzłach uzbrojenia może z kolei znaleźć się maksymalnie 6 t amunicji.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski