Tajemniczy pocisk Rosjan. Twierdzą, że jest "niewidzialny"

Rosyjskie media podają też, że choć Izdeliye 720 będzie mieć większy zasięg, to będzie mniejszy względem poprzedników. Mowa o gabarytach, które szacuje się na ok. 3,4 m długości i rozpiętości skrzydeł na poziomie 2 m. Całkowita waga ma z kolei wynosić do 450 kg. Jeśli te parametry okażą się prawdziwe, analitycy wyjaśniają, że pozwoli to na umieszczenie w na pokładzie bombowca dalekiego zasięgu Tu-22M3 maksymalnie ośmiu rakiet tego typu. Z kolei bombowiec Tu-95MS powinien zmieścić aż 14 egzemplarzy rakiet Izdeliye 720.