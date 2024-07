Rosja daleko w tyle za innymi. Pojawił się kolejny problem

Serwis Defence Romania zwrócił uwagę na najnowsze doniesienia "Kommiersant", rosyjskiego niezależnego dziennika. Powołując się na źródła zbliżone do rządu, donosi on, że Rosja uruchamia "ambitny plan" rozwoju technologii tworzenia elektroniki i mikroelektroniki do 2030 r. Jego głównym celem ma być masowa produkcja mikroczipów tworzonych w procesie technologicznym klasy 65 nm.

Warto przypomnieć, że w marcu 2024 r. Siergiej Czemezow, szef rosyjskiej korporacji Rostec, potwierdził to, co wcześniej mówił były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew: najnowocześniejszy czołg podstawowy Rosji, czyli T-14 Armata, nie nadaje się do walki. Ma to związek z kosztami jego produkcji i niewykluczone, że także z dostępnością półprzewodników i innych części.