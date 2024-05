Tajemniczy chiński okręt wojenny. Jego zdjęcia budzą zainteresowanie

Według serwisu Bulgarian Military okręt może mieć ok. 97 metrów długości, czyli być nieco dłuższy od korwet Jiangdao. Te standardowo mają długość 90 metrów i wyporność ok. 1500 ton. Serwis zwraca również uwagę na pewne podobieństwa do szwedzkich korwet rakietowych Visby o właściwościach stealth, a także amerykańskich niszczycieli wielozadaniowych klasy Zumwalt. Mowa tutaj przede wszystkim o dominacji gładkich, płaski powierzchni, a także niewielkiej liczbie wystających radarów i anten.