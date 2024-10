Tajemniczy lot. Rosyjski samolot zwiadowczy An‑30 w pobliżu syryjskiego miasta Idlib

Za prawdopodobne wytłumaczenie obecności Ana-30 uznawana jest planowana ofensywa oddziałów prezydenta Baszara al-Asada, wspieranych przez stacjonujący w Syrii, rosyjski kontyngent wojskowy . To właśnie na rzecz tych sił miało być prowadzone rozpoznanie w rejonie miasta Idlib.

An-30 to samolot bazujący konstrukcyjnie na transportowej maszynie An-24. Został zaprojektowany jako maszyna do aerofotogrametrii – wykonywania zdjęć lotniczych służących do tworzenia map. W praktyce samoloty tego typu są wykorzystywane przez Rosję w roli maszyn rozpoznawczych.