Tajemniczy klient. Kraj ze wschodu zamówił 100 pojazdów opancerzonych

Pierwsza partia pojazdów ma zostać dostarczona jeszcze w czerwcu. Całkowita kwota zamówienia opiewa na 23,2 mln dolarów (równowartość ponad 99 mln złotych ). Jak zauważa serwis Militarnyj , jedynym opancerzonym pojazdem bojowym produkowanym obecnie przez TAG jest BATT UMG, stąd można przypuszczać, że to właśnie on zostanie wysłany na wschód.

BATT UMG zapewnia ochronę przeciwwybuchową poziomu drugiego. Niestandardowa konstrukcja pojazdu powoduje, że jego ładowność wynosi ok. 4,5 t. Według producenta, BATT UMG jest idealny dla sił specjalnych . Może być wykorzystywany m.in. do transportu wojska lub jako opancerzony ambulans i centrum dowodzenia.

Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 140 km/h, a jego zasięg to ok. 500 km. BATT UMG może pomieścić do 4 w pełni wyposażonych żołnierzy i jest wyposażony w stojak strzelecki z podnośnikiem nożycowym, umożliwiającym dostęp do obrotowej wieżyczki działa. Konstrukcja jest przystosowana do jazdy w terenie i po utwardzonych drogach, zapewniając ochronę osób działających w niebezpiecznych środowiskach operacyjnych.