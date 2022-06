Anonimowy darczyńca wsparł Ukrainę. Przekazał pojazdy wojskowe Pinzgauer

W 2007 r. "Vectory" weszły do służby w brytyjskiej armii. Były to pojazdy z automatyczną skrzynią biegów, zdolne do poruszania się w najtrudniejszym terenie. Do tego mogły wytrzymać ostrzał oddany z 10 m nabojami 7,62 mm x 51 mm. Pojazdy posiadały różne odmiany nadwozia, w tym wyposażone w platformę na broń.

Maksymalna prędkość wersji 6x6 wynosi 100 km/h. Mają one zasięg do 400 km i mogą transportować 10-osobową załogę (według innych źródeł nawet 12-osobową). Pinzgauery są w stanie holować do 1,8 t w terenie i do 5 t na drodze. Ładowność tych pojazdów wynosi 2,5 t. Ostatecznie Brytyjczycy wycofali jednak "Vectory" ze służby, uznając, że mają one zawodne zawieszenie i nie są odporne na działanie improwizowanych ładunków wybuchowych.