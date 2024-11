Rosjanie chwalą się 2S43 Małwa. To jedna z ich najnowszych broni

Rosyjski system artyleryjski 2S43 Małwa wyróżnia się wysoką mobilnością, dzięki zastosowaniu podwozia kołowego BAZ-6010-027 z napędem 8x8. Taka konstrukcja umożliwia mu poruszanie się z prędkością do 80 km/h, co jest znaczącą przewagą nad tradycyjnymi systemami gąsienicowymi. Dodatkowo, system ten jest stosunkowo lekki, waży ok. 32 ton, co pozwala na łatwiejszy transport, w tym za pomocą samolotów transportowych takich jak Ił-76.