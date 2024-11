Partyzanci znowu to zrobili. Zlokalizowali "skrytkę" Rosjan

Rosyjski system S-300 to zaawansowany kompleks przeciwlotniczy i przeciwrakietowy opracowany w czasach sowieckich. Pierwszą generację tego rozwiązania - S-300PT (w nomenklaturze NATO spotykaną pod nazwą SA-10 Grumble) przyjęto w 1978 r. i wdrożono do użytku w 1979 r . Głównym zadaniem S-300 jest obrona ważnych obiektów wojskowych oraz infrastrukturalnych przed atakami powietrznymi.

Jedną z najważniejszych cech systemu S-300 jest jego możliwość operowania na dystansie od 150 do 200 km w zależności od wersji, a także zdolność do ataków na cele znajdujące się na pułapie do 27 km. Każda rakieta S-300 waży ok. 1800 kg, z czego 180 kg przypada na głowicę bojową. W podstawowych wariantach są to głównie rakiety 9M82, 9M83 oraz 9M83ME. System pozwala nakierować 12 pocisków na maksymalnie 6 różnych celów.