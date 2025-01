Spore szanse na zorzę i zakłócenia. Potężny wyrzut energii Słońca dotrze do Ziemi

W najbliższy weekend Ziemię mogą dotknąć skutki zjawiska silnej eksplozji energii na powierzchni Słońca. Eksperci przewidują, że koronalny wyrzuty masy (CME), który miał miejsce 21 stycznia dotrze do naszej planety. Ziemską magnetosferę osiągnie w weekend - będzie to albo z piątku na sobotę lub z soboty na niedzielę (24-26 stycznia).

Jak prognozuje amerykańskie Centrum Prognoz Pogody Kosmicznej (NOAA), zorzę dobrze będzie widać na części półkuli północnej - niestety na razie wyliczenia wskazują, że może być ciężko zobaczyć ją w Polsce, jeśli już to w północnej części kraju. Będziemy mieli do czynienia bowiem prawdopodobnie ze słabą burzą geomagnetyczną (w skali G1).

Mimo, że będzie ona słaba to może wywołać zakłócenia w siatce energetycznej - powodując potencjalne problemy z działaniem satelitów czy blackouty radiowe. Choć burze geomagnetyczne G1 należą do najsłabszych to mogą przynieść barwne zorze polarne.