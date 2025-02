Kiedy nastąpi koniec życia na Ziemi? Naukowcy przedstawiają prognozy

naturalnie Materiał powstał w ramach akcji ekologicznej

Naukowcy przewidują, że za ok. 1,3 mld lat Słońce sprawi, że Ziemia stanie się niezdatna do życia. Już teraz jednak ludzkość może przyczynić się do swojego wyginięcia poprzez zmiany klimatyczne lub konflikty nuklearne.

Ewolucja Słońca a przyszłość Ziemi

Słońce, będące centralnym źródłem energii, w przyszłości stanie się czerwonym olbrzymem. Proces ten rozpocznie się, gdy skończy się wodór potrzebny do syntezy jądrowej. Wówczas grawitacja przejmie kontrolę nad gwiazdą, a helowy rdzeń zacznie się ściskać, co spowoduje wzrost temperatury i rozszerzenie zewnętrznej warstwy plazmy.

Za ok. 4,5 mld lat Słońce osiągnie rozmiary, które mogą sięgnąć ziemskiej orbity. Jednak już za 2 mld lat jego jasność wzrośnie o 20 proc., co doprowadzi do wyparowania oceanów i zniknięcia atmosfery oraz fal grawitacyjnych. W efekcie Ziemia stanie się niezdatna do życia.

Przyszłość ludzkości

Naukowcy przewidują, że za 1,3 mld lat warunki na Ziemi będą zbyt ekstremalne dla ludzi i większości zwierząt. Przetrwać mogą jedynie ekstremofile żyjące w pobliżu kominów hydrotermalnych. W przypadku ludzi wystarczy wzrost temperatury o kilka stopni Celsjusza, by pocenie nie nadążało z ochładzaniem organizmu.

Ravi Kopparapu z NASA Goddard Space Flight Center podkreśla, że Ziemia ma przed sobą jeszcze ok. 4,5 mld lat, zanim Słońce pochłonie ją jako czerwony olbrzym. Jednak już wcześniej planeta doświadczy ekstremalnych temperatur, które uniemożliwią życie na niej w znanej nam obecnie formie.