Tajemnicze szczegóły na fresku Michała Anioła. Przedstawia objawy groźnej choroby

Postać ta, z niebieską chustą na głowie symbolizującą jej stan małżeński, wskazuje palcem na ziemię, co może oznaczać jej zbliżający się powrót do prochu. Lekarze zwrócili uwagę na charakterystyczne zaciemnienie wokół otoczki sutkowej, wciągnięcie skóry oraz subtelne obrzęki w górnej części piersi i okolicy pachy – typowe objawy zaawansowanego raka piersi, donosi serwis Science Alert.

Badacze, cytowani przez portal Science Alert, sugerują, że artysta nie odwzorował zniekształcenia z modelu chorego na raka piersi, lecz celowo wprowadził symbolikę śmiertelnej choroby. "Reprezentacja prawdopodobnego raka piersi jest powiązana z koncepcją nietrwałości życia i ma znaczenie kary" – tłumaczą naukowcy na łamach czasopisma "The Breast". Może to być ukryte przesłanie o grzechu i jego konsekwencjach.

To nie jedyny raz, gdy Michał Anioł mógł uwiecznić objawy choroby w swojej twórczości. Podobne deformacje zauważono wcześniej w rzeźbie "Noc" z grobowca Giuliana de' Medici. Odkrycie to podkreśla niezwykłe zdolności artysty do zrozumienia i przedstawienia ludzkiego ciała, a także głębię symboliki w jego dziełach.