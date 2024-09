Tajemnicze eksplozje w całym Libanie. Eksperci sugerują, co mogło się stać

Ministerstwo zdrowia Libanu poinformowało, że w wyniku eksplozji pagerów zginęło co najmniej osiem osób, a ponad 2800 zostało rannych, z czego ok. 200 jest w stanie krytycznym. Wśród ofiar znaleźli się członkowie Hezbollahu , który obwinia o atak Izrael i zapowiada odwet. Władze Izraela odmówiły komentarza.

Pragnący zachować anonimowość ekspert, który wcześniej służył w brytyjskiej armii, w wywiadzie dla BBC powiedział, że w urządzeniach prawdopodobnie umieszczono 10-20 g materiałów wybuchowych do zastosowań wojskowych , a następnie ładunki zostały zdalnie aktywowane.

Już chwilę po ataku informowano, że eksplozje "wydają się wskazywać na inny charakter niż eksplozje zdarzające się w przypadku przegrzanych baterii". Zastanawiano się jednak, na jakim etapie mogło dojść do ingerencji w pagery: podczas produkcji, transportu czy przechowywania urządzeń.

- To niespotykane. Hezbollah szczyci się swoimi zaawansowanymi środkami bezpieczeństwa, udoskonalonymi przez dekady walki z Izraelem. Atak o takiej skali nie tylko powoduje ofiary i straty, ale także podważa cały system bezpieczeństwa organizacji - tłumaczyła BBC była analityczka CIA Emily Harding.

Pager to niewielkie, bezprzewodowe urządzenie elektroniczne, które jest używane do komunikowania się poprzez krótkie informacje tekstowe prezentowane na wyświetlaczu.

Lina Khatib, dyrektorka Instytutu Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Londyńskim, napisała w mediach społecznościowych, że "ten atak pokazuje, jak głęboko Izrael zinfiltrował sieci komunikacyjne Hezbollahu, co pozwala mu na paraliżowanie działań tej grupy przez działania wywiadowcze, bez konieczności operacji lądowej."

BBC skomentowała, że cyberataki mają coraz większe znaczenie we współczesnych konfliktach, choć zazwyczaj dotyczą one oprogramowania. Ataki wymierzone w sprzęt są bardzo rzadkie i wymagają dużych zasobów oraz dostępu do urządzeń, np. w fabrykach.