Tajemnicza tablica Stephena Hawkinga. Jej zagadka wkrótce może zostać rozwikłana

Tajemnicze zapisy zaczęły się pojawiać na tablicy po tym, jak Hawking dołączył do grupy znajomych fizyków podczas konferencji "Superspace and Supergravity" na Uniwersytecie Cambridge. Naukowcy próbowali stworzyć kosmologiczną "teorię wszystkiego", czyli "zestaw równań, który łączyłby zasady ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej", a tablica służyła do zapisywania pojawiających się pomysłów, rysunków czy żartów na temat samych uczestników konferencji. Po zakończeniu spotkania Hawking kazał oprawić tablicę i powiesił ją w swoim biurze.

Tablica przetrwała w niezmienionej formie do dzisiaj i właśnie trafiła do Muzeum Nauki w Londynie w ramach wystawy "Stephen Hawking at Work", przygotowanej z okazji 80. urodzin fizyka, które obchodziłby w tym roku (naukowiec zmarł 14 marca 2018 roku). Instytucja liczy, że fizycy i matematycy z całego świata pomogą w zrozumieniu, co oznacza "symetria otępienia", kim jest narysowany na środku kudłaty Marsjanin i co znajduje się w puszcze z napisem "Supergrawitacja Exxona".