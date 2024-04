Tajemnicza broń Ukraińców. Rosjanie stanęli z nią "oko w oko"

Rosyjscy internauci twierdzą, że to może być albo francuska bomba lotnicza AASM-250 Hammer, albo amerykańska GBU-39D SDB – czytamy na portalu Defence Blog. W opozycji do tych podejrzeń nie brak słów, które negują zastosowanie jednego ze wspomnianych pocisków na uwiecznionym na nagraniu ataku. Głównie podnoszony argument to brak wizualnego podobieństwa. Ma to oznaczać, że obrońcy ostrzeliwują wroga przy użyciu broni, która wcześniej nie pojawiła się na froncie.