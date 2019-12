Tajemnica Wyspy Wielkanocnej rozwiązana. Naukowcy wiedzą, do czego służyły posągi

Archeolog Jo Anne Van Tilburg od 30 lat stara się pojąć wszystko, co powiązane z tajemniczym posągami moai na Wyspie Wielkanocnej. Dyrektor Easter Island Statue Project właśnie opublikowała nowe wyniki badań w serwisie Journal of Archeological Science.

Wedle najnowszych wyników badań, posągi moai miały symbolizować obfitość plonów. Ale nie tylko. Okazuje się, że w rzeczywistości miały także faktyczny wpływ na ten proces. Ponad 90 proc. z 1000 posągów moai rozmieszczonych na wyspie pochodziło z jednego kamieniołomu i tutaj był klucz do rozwiązania zagadki.

Tym kamieniołomem jest Rano Raraku, który mieści się w kraterze wulkanicznym. Jego powierzchnia to zaledwie 1 proc. całej wyspy, a jednak to tam mieszkańcy wykuwali posągi. Analizy naukowców wskazują, że był to wybór nieprzypadkowy.