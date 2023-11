Tajemnica pustynnego szkła rozwikłana? Ma ono pozaziemskie pochodzenie

Serwis IFL Science zwraca uwagę, że w ostatnich 25 latach dominowały dwie hipotezy wyjaśniającego jego istnienie. Obydwie nawiązywały do zdarzeń związanych z meteorami . Pierwsza mówiła o potężnym wybuchu kosmicznej skały w powietrzu, a druga o jej uderzeniu w pustynię. To właśnie dowody potwierdzające jej prawdziwość eksperci przedstawili na łamach "American Mineralogist".

Jedna z autorek badania - Elizaveta Kovaleva z University of the Western Cape przekazała IFL Science: "głównym celem naszych badań było rozróżnienie pomiędzy wybuchem w powietrzu, takim jak nad Czelabińskiem czy Tunguską, a uderzeniem w powierzchnię". W tym celu naukowcy sięgnęli m.in. po transmisyjną mikroskopię elektronową, aby sprawdzić, w jaki sposób minerały układają się w szkle. Ta metoda pozwoliła im dostrzec kryształki tlenku cyrkonu o ułożeniu atomów, które może powstać jedynie w określonych warunkach.

Kilka znalezionych konfiguracji wydaje się potwierdzać, że szkło pustynne powstało za sprawą uderzenia meteoru. Do utworzenia jednej z nich potrzebna jest bowiem wysoka temperatura od 2250 do 2700 stopni Celsjusza, a do drugiej bardzo wysokie ciśnienie – ok. 130 000 atmosfer. Według Kovalev "te wysokie ciśnienia mogą powstać jedynie w skorupie ziemskiej po uderzeniu meteorytów". Dowody na scenariusz związany z uderzeniem kosmicznej skały są więc coraz bardziej przekonujące. Naukowcy muszą jednak wyjaśnić klika niewiadomych. Chodzi m.in. o znalezienie miejsca potencjalnego uderzenia.