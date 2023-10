Egipcjanie wiedzieli już wcześniej? Kosmiczny sztylet Tutenchamona to nie przypadek

"Nie wiadomo, dlaczego to nowe słowo pojawia się obecnie w dokładnie takiej formie, ale później zostało zastosowane do całego metalicznego żelaza. Oczywistym wyjaśnieniem nagłego pojawienia się tego słowa byłoby poważne uderzenie lub duży deszcz meteorytów" - wyjaśniała Johnson.

Żelazo w Egipcie zaczęło pojawiać się jeszcze przed epoką żelaza, która rozpoczęła się ok. 3300 lat temu. Almansa-Villatoro wspomina, że najstarszymi zidentyfikowanymi żelaznymi przedmiotami na świecie są małe koraliki pochodzące z pochówku w Gerzeh, wiosce liczącej ok. 5300 lat w północnym Egipcie. Innymi znanymi przedmiotami są amulet znaleziony w mającym 4000 lat grobowcu królowej Aashyet w Deir el-Bahari i sztylet Tutanchamona .

Warto również wspomnieć, że zdaniem Victorii Almansa-Villatoro najwcześniejsze znane egipskie wzmianki o żelazie, łączące go z niebem pochodzą z "Tekstów Piramid". Jest to zbiór inskrypcji wyrytych na wewnętrznych ścianach piramid, w których pochowano egipskich królów i królowe z okresu od V do VIII dynastii, rządzących ok. 4400–4100 lat temu. Jak wyjaśnia ekspertka w "Sapiens", wspomniane teksty najprawdopodobniej były liturgiami pogrzebowymi i dostarczają wglądu w egipskie rozumienie Wszechświata.