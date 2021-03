Polacy chcą sadzić rośliny na Marsie. Przełomowy sposób walki z głodem

Jak wyjaśniają badacze, to rozwiązanie pozwoli nie tylko na walkę z głodem na wyjałowionych terenach pustynnych, ale również umożliwi użyźnianie gleby i rozwój zieleni na Czerwonej Planecie .

- Grzyby, rozkładając namnażającą się biomasę mikroglonów wydzielają niezbędny do rozwoju glonów dwutlenek węgla. Glony zaś, w procesie fotosyntezy, wytwarzają tlen dla grzybów. W ten sposób powstaje nawóz, który użyźnia glebę - dodał.

Badania prowadzone są w specjalnie stworzonej do tego Kapsule Nowego Życia - jedynym takim urządzeniu na świecie. Powstało ono w ramach Studenckiego Grantu Rektora na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim.

- [Kapsuła] to szansa na użyźnienie gruntów na obszarach o glebach ubogich, pustynnych, gdyż wzbogaca je w substancje organiczne. Ważne jest też to, że kapsuły nie potrzebują licznej obsługi - wyjaśnił prof. Mirosław Krzemieniewski , opiekun projektu. Urządzenie ma zostać opatentowane, chociaż wciąż trwają prace nad jego usprawnieniem.

Naukowcy chcą, by Kapsuły mogły być obsługiwane przez drony, co dodatkowo zmniejszyłoby koszty ich obsługi. Kolejne badania, prowadzone pod okiem prof. Marcina Dębowskiego, mają sprawdzić, jak dobrze Kapsuła Nowego Życia sprawdzi się na Marsie.

Polskie badania mogą okazać się przełomowe dla planowanych przez NASA czy Elona Muska załogowych misji na Marsa. Miliarder i właściciel SpaceX sam wielokrotnie przedstawiał pomysły , które umożliwią ludziom zasiedlenie Czerwonej Planety, ale do tej pory nie poruszał tematu rozwoju roślinności.

Jednak rozwiązanie opracowane przez naukowców nie musi czekać na wdrożenie aż do czasu, gdy ludzie zaczną latać na Marsa. Możliwość uprawy i rozwoju roślinności w miejscach do tej pory niedostępnych może przyczynić się do zmniejszenia problemu głodu na świecie.