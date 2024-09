Tajemnica kamiennego ołtarza Stonehenge. Obiekt jeszcze bardziej zagadkowy

Stonehenge od wieków budzi fascynację i skrywa wiele nierozwiązanych zagadek. Choć badacze od lat starają się odkryć, skąd pochodzą kamienie tworzące ten słynny zabytek , odpowiedzi na najważniejsze pytania wciąż wymykają się naukowej precyzji. Szczególnie interesujący jest kamienny ołtarz Stonehenge , którego pochodzenie przez lata uznawano za rozwiązane. Najnowsze odkrycia stawiają pod znakiem zapytania wcześniejsze teorie i prowadzą do nowych, zaskakujących wniosków .

Dopiero w ostatnich latach, dzięki nowoczesnym metodom badawczym, jak analiza chemiczna czy spektroskopia, zaczęto stopniowo odkrywać prawdziwą historię kamiennego ołtarza Stonehenge. Wydaje się, że to, co dotąd było uważane za pewnik – pochodzenie kamieni – jest jeszcze bardziej skomplikowane, niż sądzono. Kolejne odkrycia prowadzą nas do coraz bardziej zaskakujących wniosków.