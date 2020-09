Ta planeta jest tak gorąca, jak niektóre gwiazdy. Niezwykle rzadkie odkrycie

Na planecie panuje bowiem temperatura przekraczająca 3200 stopni Celsjusza. To nie tak dużo, jak na powierzchni Słońca (ok. 6000 stopni Celsjusza), ale mniej więcej tyle, co na gwiazdach zaliczanych do grupy karłów. To odkrycie klasyfikuje WASP-189b jako jedną z najgorętszych planet, jakie kiedykolwiek odkryto, ale to nie jedyny powód, dla którego tak fascynuje badaczy.