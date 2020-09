Historyczna misja ESA. Elon Musk i SpaceX zadeklarowali pomoc

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) rozpoczęła przygotowania do realizacji misji HERA, mającej na celu opracowanie skutecznego sposobu na neutralizowanie kosmicznych skał, które w przyszłości mogą znaleźć się na kolizyjnej orbicie z naszą planetą.

Start misji został zaplanowany na 2024 rok. To właśnie wtedy w kosmos poleci specjalna sonda, której celem będzie dotarcie do pary planetoid Didymos i Dimorphos i dokładne ich zbadanie. Większa z nich ma 780 metrów średnicy i posiada satelitę o średnicy 160 metrów. HERA wypuści też w kosmos kilka mikrosatelitów typu CubeSat, które zmapują obiekty i pozwolą na rejestrację całego wydarzenia. Sonda ma dotrzeć do celu w 2026 roku.