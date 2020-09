Ultragorący Neptun. Nigdy wcześniej nie znaleziono podobnej planety

Współodkrywcami ultragorącego Neptuna są astronomowie z University of Warwick, którzy swoje badania opublikowali w Nature Astronomy . Planeta znajduje się w pobliżu gwiazdy LTT 9779, a temperatura na jej powierzchni przekracza 1700 stopni Celsjusza. Dla porównania temperatura na Słońcu wynosi ok. 5500 stopni Celsjusza, a na Merkurego czy Wenus, które znajdują się najbliżej naszej gwiazdy - nie dochodzi do 480 stopni Celsjusza.

Ultragorący Neptun - pierwsza taka planeta

NASA: Pierwsze takie zdjęcia księżyca Jowisza. Europa na niezwykle szczegółowym zbliżeniu

Obiekt okrąża gwiazdę LTT 9779 w zaledwie 19 godzin i orbituje w odległości ok 2,5 mld km od gwiazdy. To zaledwie 1,6 proc. odległości między Ziemią a Słońcem. Ze względu na intensywność promieniowania gwiazdy, planeta, zdaniem badaczy, nie będzie w stanie długo utrzymać atmosfery.

Co ciekawe, gwiazda, wokół której krąży ultragorący Neptun, jest podobna do Słońca, chociaż znacznie młodsza (ma ok. 2 mld lat, a Słońce - 4,6 mld). Położona jest 260 lat świetlnych od Ziemi i jest o wiele bogatsza w metale niż Słońce (co wynika z "młodego" wieku gwiazdy). Zdaniem badaczy może to również wskazywać, że krążąca wokół niej planeta mogła być niegdyś jeszcze większym gazowym olbrzymem.