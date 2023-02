T-90M Proryw vs. dron. Ukraińcy bez litości dla "dumy Putina"

T-90M Proryw często przedstawiany jako "duma Putina", został zniszczony przy pomocy ukraińskiego bezzałogowca. To kolejny przypadek, kiedy jeden z najnowocześniejszych czołgów z rosyjskiego arsenału przegrał starcie z dronem, co wskazuje na dużą skuteczność bojową tych drugich. Wojna w Ukrainie regularnie dostarcza na to dowodów i pozwala sądzić, że jest to jedna z ważniejszych broni współczesnych konfliktów zbrojnych.