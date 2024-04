Kolejne państwo odda Ukrainie F‑16? W grę wchodzi kilkadziesiąt maszyn

Jak donosi serwis Defence Express, w Grecji pojawiają się publikacje, które sugerują, że to Ukraina może odkupić greckie myśliwce F-16 lub zdobyć je w inny sposób. Ateny posiadają 34 takie maszyny, dostarczane w latach 1989-1990. Są to zarówno jednomiejscowe F-16C, jak i dwumiejscowe F-16D nowej konstrukcji. Tych ostatnich Grecja posiada 6.

Defence Express zaznacza, że w drugiej połowie lat 90. greckie myśliwce F-16 przeszły modernizację, która obejmowała generalny remont i wymianę czterech elementów konstrukcyjnych kadłuba. Pozwoliło to wydłużyć żywotność maszyny z 4000 do 8000 godzin. Serwis dodaje, że Grecja kupiła też 24 moduły LANTIRN do swoich myśliwców, czyli zintegrowany system nawigacyjno celowniczy. Rozwiązanie usprawnia identyfikację i namierzanie celów.