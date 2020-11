Szykuje się druga Rozpuda? Droga S16 ma przebiegać przez Biebrzański Park Narodowy

Ekspresowa droga S16 to część międzynarodowej trasy Via Carpatia, która łączyć ma Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji, przebiegając przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. O ile największą część Via Carpatia w naszym kraju stanowi droga S19, to kontrowersje budzi wcześniej wspomniany fragment, który łączyć będzie S19 z S61 (Via Baltica) i prowadzić od Knyszyna do Ełku.