Sztuczne światło zanieczyszcza środowisko – twierdzą naukowcy

Jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Exeter, oświetlenie planety przez człowieka rośnie pod względem zasięgu i intensywności w tempie 2 proc. rocznie, tworzą problem porównywalny do zmian klimatycznych.

Z ich artykułu opublikowanego w magazynie Nature Ecology and Evolution wynika, że zwiększające się poziomy oświetlenia wpływają na poziom hormonów, cykle rozrodcze, wzorce aktywności i podatność na ataki drapieżników.

Wielki systemowy problem

– To, co się wyróżnia, to wszechobecność tego efektu. Znaleźliśmy oddziaływanie światła wszędzie, na mikroby, bezkręgowce, zwierzęta i rośliny. Musimy zacząć myśleć o sztucznym świetle w taki sposób, w jaki myślimy o innych wielkich systemowych presjach na środowisko, np. zmiany klimatu – stwierdził Kevin Gaston, główny autor badania.