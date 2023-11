Szwedzi wybierają drogę. Czy stworzą własny myśliwiec 6 generacji?

Standardowe Gripeny, czyli modele C (jednoosobowy) i D (dwuosobowy) to jednosilnikowe jednostki o rozpiętości skrzydeł 8,4 metra i masie 6800 kilogramów. Wyposażone są w rewolwerowe działka Mauser BK-27 o kalibrze 1x27 mm i na kadłubie oraz skrzydłach mają 8 hardpointów, do których mocowane mogą być bomby, rakiety lub inny potrzebny sprzęt. Nieco od nich większe modele E i F posiadają z kolei aż 10 hardpointów i przy dwa razy większym zasięgu ważą aż 8000 kilogramów.

Szwecja daje sobie czas do 2031 roku na opracowanie koncepcji nowego myśliwca oraz metod jego produkcji. Maszyna weszłaby do służby w nieokreślonym czasie "po 2040 roku". Ponieważ kraj niebawem najprawdopodobniej dołączy do NATO, otworem stoją przed nim rozwiązania technologiczne opracowywane we wszystkich krajach sojuszniczych. To, jaki kształt przybierze nowy szwedzki myśliwiec, wyklaruje się w nadchodzących latach.