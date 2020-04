Szpital z Wrocławia dziękuje za pomoc. Maski do nurkowania przerobione na sprzęt medyczny do walki z koronawirusem

Do Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii we wrocławskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym powędrowało ponad 130 masek do nurkowania. Obok przyłbic czy maseczek aparaty oddechowe są kolejnym sprzętem mogącym być wytwarzanym domowymi czy raczej półprofesjonalnymi metodami.