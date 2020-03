Przyłbice medyczne dla lekarzy na masową skalę. Projekt Da Vinci VR pomoże w walce z koronawirusem

W służbach medycznych sprzęt jest na wagę złota. Prywatni wolontariusze i firmy pomagają zaopatrując lekarzy w przyłbice medyczne. Jest kilka pomysłów na ich przygotowanie, ale dotychczasowy polski producent gogli VR zoptymalizował pomysł i prosi o wsparcie.

Doświadczenie z produkcji gogli VR przydatne w pomocy lekarzom Jeśli interesowaliście się goglami VR do smartfonów kilka lat temu na początku największego zainteresowania, to bardzo możliwe, że marka Da Vinci VR nie jest wam obca. Stojący za projektem Mateusz Rymarz po początkowym oferowaniu produktów na rynek konsumencki i handlowaniu detalicznym, skupił się wyłącznie na dużych zamówieniach dla firm, które potrzebowały gogli VR z własnym nadrukiem. I tutaj leży klucz do sukcesu.

Podejście masowej skali i otwarcie się na dużych zagranicznych klientów związane zbyło z optymalizacją kosztów przy zachowaniu jak najlepszych walorów produktu i prostoty projektu, szybkości realizacji. Myśląc o obecnej trudnej dla służby zdrowia sytuacji i bazując na swoim doświadczeniu z headsetami VR, właściciel Da Vinci VR postanowił stworzyć tani, możliwie najlepszy użytkowo i prosty w szybkiej masowej produkcji projekt przyłbic medycznych. Wyważył właściwości, aby były blisko złotego środka.

Przyłbice medyczne w tysiącach sztuk dziennie Na portalu zrzutka.pl wystartowała zbiórka Matesza Rymarza z Da Vinci VR na projekt przyłbic medycznych. Wygląd i metoda produkcji opisywanych akcesoriów medycznych jest już gotowa, ale środki potrzebne są na stworzenie wykrojników, zakup surowców i materiałów pomocniczych, środków dezynfekcji czy opłacenie podwykonawców i ewentualnych kosztów wysyłki do potrzebujących placówek medycznych.

Tak, Da Vinci VR nie posiada własnych zasobów odpowiednich do produkcji przyłbic, ale będzie korzystać z dotychczasowych wieloletnich polskich podwykonawców swoich gogli VR, którzy dysponują przemysłowymi mocami przerobowymi. Jeśli fundusze na materiały i wykrojniki znajdą się, to Rymarz chce wynegocjować specjalne jak najniższe stawki produkcji elementów przyłbic.

W końcu mowa o obecnie bardzo potrzebnej służbie zdrowia i organizacjom medycznym niezarobkowej pomocy, więc jest szansa, że podwykonawcy będą chcieli jeszcze mocniej obniżyć ceny, czy nawet oferować swoje usługi w taki sposób, aby wyjść "na zero" jedynie opłacając pracowników, prąd itp.

Obecnie szacunkowy koszt z uwzględnieniem wypracowanych przez lata rabatów, który jest zależny również od ceny materiałów czy nakładu danych partii, oscyluje w granicach od 6 do 10 złotych. Rynkowa cena masek podobnej jakości to ponad 30 złotych, więc różnica jest znaczna.

Jeśli zebranych pieniędzy okaże się zbyt mało jak na uruchomienie masowej produkcji z wykorzystaniem wykrojników, to projekt i tak nie będzie zamieciony pod dywan. Wtedy przy mniejszych mocach przerobowych przyłbice będą wycinane laserowo, jak już ma to miejsce u innych wolontariuszy. Niestety to mniej wydajna i bardziej problematyczna metoda, więc środki zdolne do rozruchu masowej produkcji są bardzo ważne.

Pomysł znacznie bliższy profesjonalnemu sprzętowi Oczywiście każda forma pomocy związana z zaopatrywaniem lekarzy w niezbędne środki ochrony jest na wagę złota, ale masowość produkcji półprofesjonalnego sprzętu jest wyjątkowym atutem. Projekt nie jest najprostszym możliwym podejściem do tematu, a mającym lepsze właściwości od niedawno opisywanych przez nas przyłbic medycznych pomysłu Mateusza Dyrdy i Konrada Klepackiego.

Jak stwierdził Mateusz Rymarz - "Obecnie wytwarzane wolontaryjnie przyłbice medyczne są oczywiście używane przez lekarzy, ale bywa, że skarżą się na ich niedoskonałości, nie do końca dobrą ergonomię. Oczywiście to wady maksymalnego uproszczenia i używanych środków - jest to podyktowane potrzebą chwili. Jeśli brak profesjonalnego sprzętu z atestami, to używa się tego, co po prostu jest dostępne. Ale jeśli można również tanio i to na masową skalę tworzyć przyłbice, które lepiej sprostają wymaganiom medyków, to czemu tego nie zrobić."

Pomóżmy zadbać o zdrowie personelu medycznego Przyłbice medyczne obok rękawic czy maseczek i kombinezonów są jedynymi z pomocniczych środków zapobiegawczych. Nawet, jeśli nie mają odpowiednich atestów, to ich posiadanie może zadecydować o braku zarażenia się koronawirusem przez niosących pomoc bądź przeprowadzających badania kontrolne lekarzy.

Wydzieliny z przypadkowego kaszlnięcia lub kichnięcia nosiciela SARS-CoV-2 osadzą się na plastikowej powierzchni przyłbicy, a nie twarzy lekarza czy pielęgniarki. Dodatkowo noszenie takiego akcesorium pomaga radzić sobie z zabronionym w przypadku kontaktu z patogenami odruchem dotykania okolicy twarzy.

Jeśli wszystko się uda, to strumień przyłbic medycznych będzie niedługo wypływał z Zielonej Góry i zaopatrywał wszystkich niosących pomoc w epidemii. Oczywiście wszystko zależy od niedawno rozpoczętej zbiórki środków na stronie zrzutka.pl i przyszłej dostępności materiałów, o które podobno jest coraz ciężej, więc szybki zakup jest również istotną kwestią. Dużą pomocą byłyby także firmy, które dysponują zapasami folii PET.

Jeśli obawiacie się wspominanego portalu, to jak przekonują jego właściciele - "Od czasu powstania wprowadziliśmy szereg zabezpieczeń, które zapewniają ochronę przed oszustwami (…) Weryfikacja (…) jest kluczowym elementem organizowania zbiórek." Projekt Mateusza Rymarza z Da Vinci VR pod nazwą "STOP z brakiem wyposażenia dla służb! Masowa produkcja przyłbic! Każda wpłacona złotówka ma znaczenie!" i z identyfikatorem ID "ftubsc" posiada już status zweryfikowanej zbiórki i jest dostępny pod tym adresem.