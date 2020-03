Wykorzystują laser do wycinania przyłbic medycznych. Mogą pomóc w walce z koronawirusem

Dwóch znajomych z Trójmiasta wymyśliło tani i łatwy sposób tworzenia przyłbic medycznych. Jest to produkt wykorzystywany m.in. w celach ochronnych przez pracowników służb medycznych. Przyłbica, którą można porównać do hełmu, ma zmniejszać ryzyko zakażenia różnymi chorobami.

Przyłbice produkowane przez Mateusza Dyrdę oraz Konrada Klepackiego powstają z takiego samego plastiku (tworzywo PET) jak butelki będące w powszechnym użytku. Twórcy chcą, aby mógł je wytwarzać każdy, kto posiada odpowiedni sprzęt. Chodzi przede wszystkim o produkcję w wymiarze lokalnym i dostarczanie przyłbic do placówek medycznych w danym miejscu.

Produkt ma być lepszym rozwiązaniem niż maseczki ochronne. Jego twórcy podkreślają, że przyłbica bezpośrednio przylega do twarzy. Nie ma również możliwości filtrowania powietrza.

- Przyłbice nie powodują także złudnego poczucia bezpieczeństwa. Jeśli ktoś przy nas kicha czy kaszle, te kropelki osadzają się na szybce, a nie na twarzy - podkreślił Mateusz Dyrda. Jego zdaniem stosowanie przyłbic to także komfort psychiczny. Noszące je osoby mają świadomość, że od chorego dzieli je nieprzepuszczalna szybka. Dlatego przyłbice mogą być istotnym produktem w walce z koronawirusem .

Koszt wytworzenia jednej maski to blisko 3 złote brutto. Do ich produkcji wykorzystuje się specjalny ploter laserowy, który precyzyjnie wycina szablon z arkuszy sztucznego tworzywa. Wszystko trwa około 4 minuty.

- Nasz projekt jest udostępniony na licencji otwartej z zastrzeżeniem, że nie można wykorzystywać go do celów komercyjnych. Z kolei każda osoba, która chciałaby wykonywać takie maski, ma do tego pełne prawo - informuje Dyrda.