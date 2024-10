Szkolą tam siły specjalne. Drony pokonały kilkaset kilometrów

Rosyjski Uniwersytet Sił Specjalnych uruchomił w 2013 r. przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, a w lutym 2024 r. mianował go imieniem Władimira Putina. Obiekt jest przeznaczony przede wszystkim do prowadzenia szkoleń sił specjalnych z myślą o ich wykorzystaniu w działaniach zbrojnych w Ukrainie. Uniwersytet w Gudermesie jest też przystosowany do produkcji dronów FPV.