Ukraińcy zwracają uwagę, że z powodu trudności w komunikacji pomiędzy żołnierzami z Rosji i Korei Północnej przyczyniły się w ostatnim czasie do otwarcia "przyjaznego ognia" wobec Rosjan, co poskutkowało śmiercią ośmiu żołnierzy. Ponadto żołnierzom z Korei zabierana są telefony i wszelkie urządzenia elektroniczne, aby utrudnić zbieranie cennych informacji przez ukraiński wywiad.

Przypomnijmy, że według Michaela Kofmana, pracownika Carnegie Endowment for International Peace, obecnie Korea Północna stała się bezpośrednią stroną w wojnie, a do tego jest największym dostawcą amunicji do Rosji. Poza tym sojusznik Moskwy wspiera wojska agresora bronią pancerną i siłą ludzką (wysyłając ponad 10 tys. żołnierzy).