Szczepionka na MERS skuteczna u myszy. Daje nadzieje na efektywną walkę z COVID-19

Szczepionka wykorzystuje nieszkodliwego wirusa do dostarczania białka koronawirusa MERS do komórek. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie pożądanej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Pozytywne wyniki jej zastosowania u myszy dają nadzieję na opracowanie skutecznej szczepionki na podobne choroby wywoływane koronawirusami, w tym COVID-19 .

Nadzieja na stworzenie szczepionki na koronawirusa

Zespół kierowany przez Paula McCraya, z UI Carver College of Medicine i Biao He, z University of Georgia College of Veterinary Medicine podał szczepionkę myszom podatnym na MERS. Szczepionka zawierała nieszkodliwego wirusa paragrypy (PIV5), który transportował białko "skokowe". MERS wykorzystuje je do infekowania komórek. Wszystkie zaszczepione myszy przeżyły śmiertelną dawkę koronawirusa MERS. Całe badanie zostało opisane na łamach czasopisma "mBio".