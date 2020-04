Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń pokazuje kolejne ofiary. Na świecie pandemia nie spowalnia

6 kwietnia zakończył się w Polsce z liczbą 4413 zakażonych SARS-CoV-2, co potwierdza mapa zakażeń koronawirusem . Do tej pory wykonano ponad 85 tys. testów na obecność koronawirusa, a ponad 143 tys. osób zostało poddanych kwarantannie. Najwięcej zakażeń, bo aż 1065 odnotowano w woj. mazowieckim.

Od początku epidemii w naszym kraju zmarło 107 osób, ale 191 udało się pokonać koronawirus z Wuhan. Jak na razie wciąż nie udało się opracować skutecznego leku na SARS-CoV-2 , ale trwające badania dają dużą nadzieję na to, że niedługo możemy doczekać się szczepionki .

Na całym świecie wciąż rośnie liczba zachorowań na COVID-19, co widać na mapie opracowanej przez Johns Hopkins University . Zgodnie z najnowszymi informacjami liczba zakażonych przekroczyła już 1,3 mln. Wczorajszy dzień był pierwszym od stycznia, gdy w Chinach nie odnotowano żadnego nowego zgonu z powodu koronawirusa w ciągu doby.

Chorych przybywa również w Hiszpanii (136 tys.), Włoszech (132 tys.), Niemczech (103 tys.) i Francji (98 tys). Jak podaje WHO, mimo że SARS-CoV-2 wciąż atakuje w Europie zachodniej, to tempo rozprzestrzeniania się wirusa jest coraz niższe. Światowa Organizacja Zdrowia przyznaje, że starania władz, by powstrzymać pandemię są skuteczne, w związku z czym dalej należy ich przestrzegać.