Szczepionka na koronawirusa. Ponad 800 ochotników. To pierwsze testy kliniczne w Europie

- Jako naukowiec chcę wspierać proces naukowy, gdzie tylko mogę. Ponieważ nie badam wirusów, czułam się teraz trochę bezużyteczna. Stwierdziłam więc, że jest to bardzo łatwy sposób, aby wesprzeć sprawę - powiedziała stacji BBC Elisa Granato, jedna z dwóch pierwszych osób, której wykonano zastrzyk w dniu jej 32-ich urodzin. Do kobiety dołączył naukowiec specjalizujący się w badaniu chorób nowotworowych Edward O'Neill. Jednemu z badanych wstrzyknięto testowaną szczepionkę przeciwko COVID-19, a drugiemu szczepionkę kontrolną.

Szczepionka na koronawirusa. Testy w Wielkiej Brytanii rozpoczęte

Szczepionka została opracowana na bazie osłabionej wersji zwykłego wirusa przeziębienia (adenowirus) od szympansów. Został on zmodyfikowany w taki sposób, aby nie miał możliwości rozwinąć się u ludzi. Naukowcy ocenią skuteczność preparatu na podstawie porównania dwóch grup testowych .

Jako pierwsi w testach udział wezmą pracownicy służby zdrowia, gdyż jest to grupa najbardziej narażona na kontakt z wirusem SARS-CoV-2 . Większe badanie obejmujące około 5 tysięcy osób rozpocznie się w przeciągu kilku miesięcy. Jak informują zagraniczne media, testy szczepionki nie będą obejmowały limitu wiekowego.

Naukowcy z Oxfordu opracowali już szczepionkę przeciwko MERS, który także powodowany jest przez koronawirusy. Zespół przyjął wtedy te same metody działania i przyniosły one obiecujące wyniki w badaniach klinicznych. Obecnie specjaliści mają nadzieję, że do września 2020 roku gotowych będzie milion dawek szczepionki.