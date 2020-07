Szczepionka na koronawirusa. Ponad 100 tys. Amerykanów zgłosiło się na testy

Szczepionka na koronawirusa to obecnie jeden z najbardziej pożądanych preparatów na rynku. Nic dziwnego, że do jego testowania zgłosiło się w USA ponad 100 tysięcy osób. Cztery firmy opracowujące preparat potrzebują do masowych badań 120 tys. ochotników.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szczepionka na koronawirusa. Do testów zgłosiło się ponad 100 tysięcy Amerykanów (YouTube)